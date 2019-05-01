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Ялуторовские школьники пройдут по следам Конька-горбунка

Общество, 18:10 22 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Квест-игра "По следам Конька-горбунка" для школьников и детсадовцев будут запущен с 25 мая.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая Ялуторовским острогом Нина Бешенцева.

"Этот квест разработала режиссер острога - Элона Зубарева. Мы запускаем его в год 185-летия сказки "Конек-горбунок" и квест будет построен по сюжету сказки", - рассказала она.

Группы детей при входе в Ялуторовский острог встретят Тетушки. Они расскажут детям, что их ждет Царь, который даст задание Ивану - разыскать перо Жар-птицы и Царь-девицу. Дети должны помочь Ивану выполнить указания Царя - это и будет основным заданием квеста.

После успешного выполнения всех этапов квеста-игры, добавляет Нина Бешенцева, для школьников откроются мастерские.

"Четыре мастерицы готовы поделится своими уменьями по приготовлению поделок, связанных с героями сказки Петра Ершова, - говорит она. - Школьники смогут расписать деревянную брошь. На ней нужно будет изобразить перо Жар-птицы. Наш гончар Елена Колпайщикова покажет, как из глины создать Рыбу-кит. А вот взрослые попробуют на гончарном круге соорудить объемного Конька-горбунка".

По традиции всех участников квеста и мастер-классов организаторы напоят острожным чаем и угостят сушками.

Квест "По следам Конька-горбунка" пройдет с 25 по 31 мая, затем, как отметили в Ялуторовском остроге, знакомство детей с известной сказкой Ершова продолжится на летних досуговых площадках города.

Анжела Лебедева

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# квест , Конек-Горбунок , Ялуторовский острог

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