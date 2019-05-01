Вячеслав Вахрин: в Тюменской области есть, что показать с точки зрения инноваций

| Фото: пресс-службы InnoWeek-2019 | Фото: пресс-службы InnoWeek-2019

Максимально привлечь в регион все институты развития, созданные в государстве, уловить тренды и использовать федеральные ресурсы намерена Тюменская область для своего дальнейшего развития. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на пленарном заседании форума InnoWeek-2019, который проходит в технопарке.

Комментируя роль региональных экосистем в развитии инноваций, он заметил, что в этом процессе не всегда понятно, почему один регион идет вперед и формирует прорывные технологии, а другой отстает. По его мнению, это не всегда может быть связано с конкурентными преимуществами в части большого потенциала с точки зрения природных ресурсов, исторически имеющихся у субъекта.

"Тюменская область сделала прорыв буквально за последние десять лет. Валовой региональный продукт вырос более чем в два раза, индекс промышленного производства - в три раза, открылось около 50 предприятий, девять из них - с участием иностранного капитала. Это было вызвано управленческими решениями, последовавшими за институциональными изменениями не в нашу пользу. Когда налог на добычу полезных ископаемых был централизован в федеральном бюджете, Тюмень в один момент встала перед проблемой плохого бюджета и потерей потенциала, связанного в том числе с социальным развитием", - пояснил Вячеслав Вахрин.

По словам чиновника, для решения этого вопроса тогдашний губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял решение заменить НДПИ традиционным налогом на прибыль. Для этого были нужны предприятия, а следовательно, и инвестиционно привлекательная среда. Была поставлена задача делать все возможное, и за пятилетний период регион фактически заместил все выпадающие доходы за счет наращивания промышленного потенциала.

"Мы не переделывали старые советские предприятия, а создавали новые, буквально в чистом поле, с учетом самых современных технологий. В этом плане у нас есть что посмотреть и показать и есть вокруг чего формировать дальнейшее развитие, в том числе кластерное", - подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Он заметил, что, коль скоро это все предопределило серьезный экономический рост, возникли сопряженные проблемы. Например, увеличилась трудовая миграция, благодаря чему заработала сфера жилищного строительства. Сложности с технологическим присоединением новых домов к коммуникациям решили, применив особые региональные практики, и теперь вопросов с технологическим присоединением не возникает. Кроме того, для развития территорий были внесены изменения в способ их газификации.

"Мы вышли на особый пилот, который в федеральных дорожных картах отражен как особый тюменский опыт. Его логика и философия в том, что газовики должны зарабатывать на продаже ресурсов, а не на строительстве сетей. Это существенно разгружает стоимость газификации, мы в два с лишним раза снизили финансовые издержки на этот процесс, передав это частному партнеру. Мы всегда используем государственно-частное партнерство как способ решения проблем там, где это возможно", - рассказал Вячеслав Вахрин.

Все это, по словам замгубернатора, позволило в совокупности создать условия для того, чтобы Тюменская область двигалась по пути инновационного развития.

"Наша задача - максимально привлечь все институты развития, созданные в государстве, уловить тренд на научно-образовательные центры, использовать все федеральные ресурсы, причем не столько материальные, сколько организационные. У нас просто нет другого пути", - подытожил Вячеслав Вахрин.

Один из таких институтов развития, фонд "Сколково", уже присутствует в регионе. Его представительство действует на базе тюменского технопарка. Заместитель губернатора заострил внимание на том, что подобным сотрудничеством стираются территориальные границы для инноваторов, а сам фонд интересен области с точки зрения концентрации людей, технологий и возможностей.

Заместитель руководителя департамента регионального развития "Сколково" Юрий Сибирский признался, что продуктивные рабочие взаимоотношения с Тюменской областью у фонда сложились еще до того, как появился региональный оператор.

"Мы ждем усиления сотрудничества и видим, что количество проектов, которые могут пользоваться нашей сервисной поддержкой, больше, чем число проектов, являющихся нашими формальными резидентами", - сообщил он.

| Фото: пресс-службы InnoWeek-2019 | Фото: пресс-службы InnoWeek-2019

Дарья Казакова