Пассажирооборот общественного транспорта в Тюменской области вырос на 2,9% в январе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,9% вырос в январе 2025 года пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования Тюменской области по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Он составил 104,8 млн пассажиро-километров, сообщает региональный департамент экономики.

В целом за 2024 год пассажирооборот по сравнению с 2023 годом сократился на 1,6% и составил 1 млрд 431 млн пассажиро-километров.

В Тюмени общее количество транспортных средств, задействованных для перевозки пассажиров, на январь 2025 года оставило 1 тыс. 276 единиц. В том числе 891 особо большого, большого и среднего класса, 385 - малого класса.