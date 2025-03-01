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Новую газовую котельную в Богандинском запустят в работу в августе

Экономика, 14:26 25 марта 2025

vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Новую газовую котельную установят на ул. Октября в пос. Богандинской. В конце февраля земельный участок передали в собственность района. Блочно-модульное сооружение для теплоснабжения 10-го военного городка закупили в прошлом году, сообщила глава Тюменского района Ольга Зимина.

"Вместе с коллегами осмотрели территорию, запланированную под строительство. Сейчас вместе с энергоснабжающими организациями решаем технические вопросы подключения к сетям и прокладки трубопроводов. В скором времени здесь запланированы установка котельной и подключение её к инженерным сетям. К пусконаладочным работам специалисты планируют приступить с середины августа", - написала она в своих аккаунтах в соцсетях.

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В Богандинском отремонтируют памятник "Войнам-богандинцам" на ул. Трактовой: по проекту частично заменят элементы мемориала, брусчатку и газопроводные трубы к Вечному огню.

"Всем муниципалитетам района поставила задачу: в ближайшее время провести ревизию памятников на территории и приступить к необходимому ремонту и приведению в порядок мемориалов, чтобы достойно отпраздновать юбилей Победы", - отметила Ольга Зимина.

Строительство поликлиники в Богандинском продолжается. Подрядная организация занимается кровлей здания. Глава сельского поселения Ольга Матова рассказала о благоустройстве прилегающей территории и организации подъезда к учреждению. Все варианты будут тщательно проработаны для удобства как пациентов, так и жителей близлежащих многоквартирных домов.

Напомним, новую поликлинику в поселке откроют в ноябре 2025 г.

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# газификация , Ольга Зимина , Тюменский район

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