Самые спортивные семьи назвали в Юргинском районе

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

11 семей из семи детсадов приняли участие в районном спортивном конкурсе "Папа, мама, я – спортивная семья" в спортивно-оздоровительном комплексе "Кристалл", сообщает администрация Юргинского района.

Соревнования проходили в зачет II районной спартакиады среди дошкольных образовательных организаций "Дружба".

Команды прошли конкурсы: "Под зонтом", "Башня", "Туристы", "Принеси, не урони", "Самый сильный папа", "Самая быстрая мама", "Самый спортивный ребенок".

По итогам состязаний, самым спортивным ребенком среди детей (3-4 лет) признан Ерали Кусаинов, а среди детей 5-6 лет –Никита Перевозкин.

Самой спортивной мамой стала – Татьяна Коновалова, самым спортивным папой – Василий Мольгавко.

Среди семей в группе с детьми 3-4 лет победу праздновала семья Кусаиновых. В группе с детьми 5-6 лет первое место у семьи Щученко.

Все команды награждены грамотами, подарками и сладкими призами.