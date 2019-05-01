Житель Омутинского района получил российский паспорт спустя сорок лет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прокуратура помогла получить российский паспорт уроженцу Грузии, который около 40 лет живет в Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

На личный прием к заместителю прокурора Тюменской области пришел 60-летний уроженец Грузии, который с 1976 года проживал в Омутинском. Летом 1976 года после окончания школы он приехал из Грузии к отцу в Омутинское, после чего вернулся обратно. После демобилизации из армии в 1979 году заявитель приехал в Омутинское, остался там жить и работать. В 1984 году в Грузии он получил паспорт гражданина СССР.

Прокуратура Омутинского района направила в суд заявление об установлении факта проживания заявителя на территории России, которое суд удовлетворил. После вступления в законную силу судебного решения мужчина получил российский паспорт.