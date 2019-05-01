Тюменские слаломисты выйдут на старт

| Фото: ДЮСШ № 2 Тюмени | Фото: ДЮСШ № 2 Тюмени

Соревнования по гребному слалому "Открытие водного сезона" пройдут на озере "Оброчное" 25-26 мая. Начало в 9 часов 30 минут, старт первых поединков в 10 часов, сообщают организаторы.

В состязаниях на каноэ и каяках примут участие тюменские спортсмены, среди которых своим мастерством блеснут и воспитанники ДЮСШ № 2. Слаломисты будут выступать в нескольких возрастных категориях: 2007 г.р. и моложе, 2005-2006, 2001-2004, 2000 г.р. и старше.

"Свой профессионализм продемонстрируют не только опытные спортсмены, но и совсем еще юные ребятишки, которые на открытую воду выйдут впервые. Данные состязания станут для них своего рода жизненным экзаменом, помогут решить, стоит продолжать заниматься гребным слаломом или следует обратить внимание на другой вид спорта", - рассказал тренер-преподаватель по гребному слалому ДЮСШ № 2 Тюмени Евгений Карзаков.

Закрытие соревнований, награждение победителей и призеров начнется 26 мая в 16 часов.