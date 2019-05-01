  • 23 мая 201923.05.2019четверг
  • USD64,4156
    EUR71,8427
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер юго-западный

В Заводоуковске осудят браконьера, убившего косулю

Происшествия, 09:13 23 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

44-летнего браконьера, застрелившего косулю, осудят в Заводоуковске, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 8 марта сотрудники ГИБДД между селами Падун и Тумашово остановили автомобиль "Нива". Они обнаружили рюкзак с мясом косули и вызвали следственно-оперативную группу. Водитель пояснил, что нашел мясо неподалеку. Но в ходе дальнейшего осмотра автомобиля под капотом нашли ружье.

Следователь вместе с охотинспекторами нашел место отстрела животного, где из дерева изъяли картечь — она была из обнаруженного ружья.

Размер ущерба от действий браконьера составил 200 тыс. рублей. "В ходе следствия в целях возмещения ущерба наложен арест на автомобиль обвиняемого", — сообщили в надзорном органе.

Материалы уголовного дела направили в Заводоуковский районный суд Тюменской области.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# браконьерство , прокуратура , ущерб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:41 23.05.2019В Тюмени пьяный водитель спровоцировал ДТП
10:08 23.05.2019Два человека погибли в перевернувшемся автомобиле в Югре
09:13 23.05.2019В Заводоуковске осудят браконьера, убившего косулю
18:21 22.05.2019Тюменец выплатил алименты после ареста автомобиля