В Заводоуковске осудят браконьера, убившего косулю

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

44-летнего браконьера, застрелившего косулю, осудят в Заводоуковске, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 8 марта сотрудники ГИБДД между селами Падун и Тумашово остановили автомобиль "Нива". Они обнаружили рюкзак с мясом косули и вызвали следственно-оперативную группу. Водитель пояснил, что нашел мясо неподалеку. Но в ходе дальнейшего осмотра автомобиля под капотом нашли ружье.

Следователь вместе с охотинспекторами нашел место отстрела животного, где из дерева изъяли картечь — она была из обнаруженного ружья.

Размер ущерба от действий браконьера составил 200 тыс. рублей. "В ходе следствия в целях возмещения ущерба наложен арест на автомобиль обвиняемого", — сообщили в надзорном органе.

Материалы уголовного дела направили в Заводоуковский районный суд Тюменской области.