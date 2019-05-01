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В день города в Ишим приедут "Играй, гармонь" и Никас Сафронов

Общество, 15:46 23 мая 2019

Детского центра хореографического искусства г. Ишима | Фото: Детского центра хореографического искусства г. Ишима

Год театра и 185-летие сказки "Конек-горбунок" станут главной темой на открытии дня города в Ишиме. Праздник начнется на стадионе "Центральный" 8 июня в 14 часов 30 минут. Творческие коллективы представят горожанам и гостям города яркие массовые сцены, символизирующие этапы его развития, сообщает пресс-служба городской администрации.

В день города в Ишиме наградят лауреатов и победителей Международной литературной премии им. П. П. Ершова за произведения для детей и юношества. Изюминкой праздника станут фестиваль народной культуры "Иванушка Петрович" с участием Российского центра "Играй, гармонь" им. Геннадия Заволокина, который стартует в 16 часов в Фестивальном парке, ишимский вернисаж в Первомайском сквере "Краски лета" и I региональная Никольская книжная ярмарка на Коркинской площади.

Почетными гостями станут российский художник Никас Сафронов, легенда спорта, советский биатлонист и олимпийский чемпион Александр Тихонов, боксер и олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Завершением дня города станет праздничный салют.

9 июня на родине Петра Ершова в селе Ершово Ишимского района пройдет фестиваль народной культуры "Безруковский форпост".

Соб. инф.

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# День города , Ишим , премия Петра Ершова , Федор Шишкин , фестиваль Безруковский форпост

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