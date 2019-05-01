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Тюменца подозревает в убийстве матери

Происшествия, 11:14 23 мая 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

51-летнего подозреваемого в расправе над 83-летней матерью задержали тюменские правоохранители. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Тело пенсионерки 1935 года рождения с признаками насильственной смерти было найдено в квартире дома по ул. Московский тракт в Тюмени около 11 часов 22 мая.

"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что тело убитой обнаружила социальный работник, которая каждый день приходила к пожилой женщине. По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний сын умершей", — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, нетрезвый мужчина нанес матери множественные удары по голове и телу. Пенсионерка скончалась на месте.

Подозреваемый признал вину. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение в совершении преступления. "Выполняется комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", — заключили в следственном управлении.

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# преступление , следователи , убийство , уголовное дело

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