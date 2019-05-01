В Тюменской области создадут единую диспетчерскую скорой медицинской помощи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О создании единой диспетчерской скорой медицинской помощи и перспективах развития службы, а также итогах 2018 года рассказала главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России по УФО департамента здравоохранения по скорой медицинской помощи, главный врач станции скорой медицинской помощи Тюмени Лидия Остроумова на конференции работников станций и отделений скорой медицинской помощи. Мероприятие с участием медиков УФО и Приволжского федерального округа проходит на тюменской подстанции № 3 скорой медицинской помощи.

"У нашей службы два критерия работы - быстро доехать и эффективно помочь пациенту. Мы укладываемся в нормативы по времени прибытия и, судя по тому, что в регионе на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом снизился ключевой показатель - смертность в ДТП, со второй задачей справляемся", - отметила Лидия Остроумова.

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

2,5 тыс. сотрудников работают в системе скорой помощи Тюменской области. В 2018 году они выполнили 425 тыс. выездов.

"В случаях, когда скорая помощь действительно необходима, мы закрываем эту потребность существующим количеством бригад, - отметила Лидия Остроумова. - При этом, по данным нашей станции, только в 35 процентах случаев скорую помощь вызывают тогда, когда она реально нужна. Остальные 65 процентов вызовов, на которые выезжают наши медики, те, где люди могли обратиться в поликлиники, приемные отделения стационаров или справиться сами".

| Фото: департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

В перспективе в системе оказания скорой помощи в Тюменской области ожидаются существенные перемены.Так, планируется формирование единой региональной системы скорой помощи и медицины катастроф. Для повышения качества оказания медицинской помощи предполагается интеграция с электронной медицинской картой. Планируется формирование динамической маршрутизации и создание единой диспетчерской скорой медицинской помощи, а также единой региональной информационной системы управления службой.

"В системе скорой помощи ключевой момент - это определение экстренности повода вызова скорой помощи. У нас на станции работают квалифицированные диспетчеры, и мы стремимся к тому, чтобы все вызовы на территории области принимали хорошо обученные специалисты. При этой схеме мы повысим качество приема вызова, улучшим время прибытия бригад, отследим, куда госпитализировали пациента. До конца года систему планируется внедрить, - уточнила Лидия Остроумова. - Сегодня мы уже принимаем вызовы из Ярковского и Нижнетавдинского районов. Поначалу были сложности, сейчас их нет".

Участники конференции 23 мая также обсудили вопросы медицинской эвакуации, маршрутизации и межведомственного взаимодействия.

24 мая состоится конкурс профессионального мастерства фельдшеров скорой медицинской помощи юга Тюменской области. Участники окажут помощь условному пострадавшему в ДТП, спасут от внезапной смерти, проведут внутрикостный доступ через большеберцовую кость с помощью специального оборудования. Ожидается участие 11 команд.

Татьяна Ковалева