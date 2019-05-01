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Тюменцев приглашают на тренировку на террасе Дома Печати

Спорт, 09:17 24 мая 2019

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Бесплатная спортивная тренировка начнется на террасе Дома Печати (ул. Осипенко, 81) в Тюмени 2 июня в 13 часов, сообщают организаторы.

Вход свободный. Предварительная регистрация не обязательна. Тюменцам рекомендуют прихватить с собой коврики и спортивную одежду.

В рамках тренировки планируют провести силовую тренировку и сеанс йоги. Гостям предложат продегустировать спортивное питание. Также их ждет яркий фотоотчет, который будет размещен во Вконтакте.

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# здоровый образ жизни , ЗОЖ , тренировка

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