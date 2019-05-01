  • 23 мая 201923.05.2019четверг
  • USD64,4156
    EUR71,8427
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Для абатских школьников провели ярмарку вакансий

Общество, 16:51 23 мая 2019

"Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

120 подростков и семь крупнейших работодателей стали участниками ярмарки вакансий рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает администрация Абатского района.

На выбор школьников и студентов было предложено 177 вакансий.

Директор центра занятости населения Абатского района Елена Демина рассказала о преимуществах трудоустройства через ЦЗН. Директора, социальные педагоги, специалисты по работе с молодежью, специалисты отдела кадров рассказали о должностных обязанностях будущих сотрудников, о периодах работы и примерной заработной плате. За две недели работы молодые люди смогут получить от 1,5 до 2,5 тыс. рублей (в зависимости от возраста) при работе по два часа в день. С ростом количества отработанных часов растет и заработная плата.

Лидерами по продолжительности рабочего дня для детей от 14 до 18 лет являются Абатское ПАТП и детский сад "Сибирячок".

Ребята заполнили краткое резюме, где указали свой возраст, номер телефона, опыт работы, и оставили документы в тех организациях, которые заинтересовали их больше всего. Некоторые написали по 2–3 резюме и разнесли их по различным работодателям, чтобы гарантированно получить рабочее место.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Абатский район , несовершеннолетние , ярмарка вакансий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:53 23.05.201924 мая - события дня
17:31 23.05.2019Праздник молодых защитников природы пройдет в Тюмени
17:18 23.05.2019Почта России запустила акцию ко Дню защиты детей
16:51 23.05.2019Для абатских школьников провели ярмарку вакансий