Для абатских школьников провели ярмарку вакансий

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

120 подростков и семь крупнейших работодателей стали участниками ярмарки вакансий рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает администрация Абатского района.

На выбор школьников и студентов было предложено 177 вакансий.

Директор центра занятости населения Абатского района Елена Демина рассказала о преимуществах трудоустройства через ЦЗН. Директора, социальные педагоги, специалисты по работе с молодежью, специалисты отдела кадров рассказали о должностных обязанностях будущих сотрудников, о периодах работы и примерной заработной плате. За две недели работы молодые люди смогут получить от 1,5 до 2,5 тыс. рублей (в зависимости от возраста) при работе по два часа в день. С ростом количества отработанных часов растет и заработная плата.

Лидерами по продолжительности рабочего дня для детей от 14 до 18 лет являются Абатское ПАТП и детский сад "Сибирячок".

Ребята заполнили краткое резюме, где указали свой возраст, номер телефона, опыт работы, и оставили документы в тех организациях, которые заинтересовали их больше всего. Некоторые написали по 2–3 резюме и разнесли их по различным работодателям, чтобы гарантированно получить рабочее место.