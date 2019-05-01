Детям и родителям Ишима напомнят о правилах дорожной безопасности

| Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Профилактическое мероприятие "Внимание – дети!" стартовало в Ишиме. Сотрудники ГИБДД напомнят школьникам о правилах дорожного движения и важности их соблюдения.

В преддверии летних каникул школьники совместно с госавтоинспекторами повторят, где и как правильно переходить проезжую часть, передвигаться на велосипедах, как вести себя в различных ситуациях на дороге, чтобы отдых был безопасным.

На итоговых школьных собраниях с родителями также будет проведена профилактическая работа. Взрослым напомнят о необходимости проверять, как их дети ведут себя на дороге, соблюдают ли правила дорожного движения. А также о правилах перевозки юных пассажиров.

С начала текущего года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, 12 детей получили различные травмы, погибших не было.

Инна Кондрашкина