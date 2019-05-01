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Тюменский Пенсионный фонд предупреждает о мошенниках

Общество, 11:05 24 мая 2019

Пенсионный фонд РФ во "ВКонтакте" vk.com/pension_fond | Фото: Пенсионный фонд РФ во "ВКонтакте" vk.com/pension_fond

Случаи мошенничества в отношении пожилых граждан участились в Тюмени, отмечает региональное управление Пенсионного фонда России.

Ведомство призывает население быть бдительным и рекомендует не открывать дверь незнакомым, в том числе представившимся социальным работником или специалистом Пенсионного фонда, не вступать ни в какие сделки с ними, никому не сообщать свои паспортные данные, реквизиты и пин-коды банковских карт.

Специалисты ПФР по домам не ходят. Все заявления с указанием персональных сведений гражданина принимаются только в клиентских службах фонда. Основанием для работы является личное обращение гражданина.

Государственные услуги Пенсионного фонда предоставляются бесплатно.

Ряд услуг ПФР предоставляется в электронном виде через сервис "Личный кабинет гражданина". На сайте Пенсионного фонда создано уже множество полезных электронных сервисов, которые делают визит в ПФР необязательным.

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# мошеничество , пенсионеры , Пенсионный фонд

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