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Запсибкомбанк снизил ставку по ипотеке

Общество, 17:30 24 мая 2019

ПАО "Запсибкомбанк" во "ВКонтакте" vk.com/zapsibo | Фото: ПАО "Запсибкомбанк" во "ВКонтакте" vk.com/zapsibo

Запсибкомбанк улучшил условия по ипотеке для покупки квартир площадью от 65 кв. м.

Программа на приобретение больших квартир позволяет взять кредит на готовое или строящееся жилье с первоначальным взносом 20 % от его стоимости. Для объектов площадью от 65 и до 99 кв. м ставка по ипотеке составляет 10,1% годовых; свыше 100 кв. м – 9,7% годовых. Максимальный срок – 30 лет.

"Мы намерены и дальше расширять кредитные возможности заемщиков и предлагать им наиболее выгодные условия по ипотеке. Сейчас для клиентов Запсибкомбанка действует широкий перечень возможностей, который позволяет удовлетворить практически все запросы. Это и специальная программа на приобретение объектов у застройщиков – партнеров банка; использование материнского капитала в сумме первого взноса по ипотеке; использование бюджетного сертификата; приобретение жилья в любом городе России, даже там, где нет офиса Запсибкомбанка; приобретение жилья без накоплений. Чтобы выбрать подходящую программу, достаточно обратиться в офис банка или оформить заявку на консультацию по ипотеке на сайте, указав контактный телефон для связи", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Размер ипотечного портфеля Запсибкомбанка на 1 мая превысил 35 млрд рублей. По итогам первых четырех месяцев 2019 года объем выдач ипотеки вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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