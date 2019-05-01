Запсибкомбанк снизил ставку по ипотеке
Запсибкомбанк улучшил условия по ипотеке для покупки квартир площадью от 65 кв. м.
Программа на приобретение больших квартир позволяет взять кредит на готовое или строящееся жилье с первоначальным взносом 20 % от его стоимости. Для объектов площадью от 65 и до 99 кв. м ставка по ипотеке составляет 10,1% годовых; свыше 100 кв. м – 9,7% годовых. Максимальный срок – 30 лет.
"Мы намерены и дальше расширять кредитные возможности заемщиков и предлагать им наиболее выгодные условия по ипотеке. Сейчас для клиентов Запсибкомбанка действует широкий перечень возможностей, который позволяет удовлетворить практически все запросы. Это и специальная программа на приобретение объектов у застройщиков – партнеров банка; использование материнского капитала в сумме первого взноса по ипотеке; использование бюджетного сертификата; приобретение жилья в любом городе России, даже там, где нет офиса Запсибкомбанка; приобретение жилья без накоплений. Чтобы выбрать подходящую программу, достаточно обратиться в офис банка или оформить заявку на консультацию по ипотеке на сайте, указав контактный телефон для связи", – прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.
Размер ипотечного портфеля Запсибкомбанка на 1 мая превысил 35 млрд рублей. По итогам первых четырех месяцев 2019 года объем выдач ипотеки вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.