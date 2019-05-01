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В ДТП на улице Тобольский тракт пострадал мотоциклист

Происшествия, 10:56 24 мая 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

30-летний мужчина, управлявший мотоциклом Honda, пострадал в результате ДТП на ул. Тобольский тракт 23 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Здесь около 23 часов столкнулись автомобиль Mazda 6 и мотоцикл Honda. По предварительным данным, водитель машины, поворачивая, не пропустил мотоциклиста, ехавшего прямо.

О состоянии 30-летнего мотоциклиста корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. "Вызов поступил 23 мая в 23 часа 2 минуты. Бригада скорой помощи прибыла в 23 часа 6 минут. Пациента доставили в ОКБ № 2, где врачи диагностировали перелом лодыжки и ушибы. После оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное наблюдение", — поделилась она.

Инна Пахомова

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# авария , ДТП , мотоциклисты , мотоциклы

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