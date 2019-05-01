Центр системного инжиниринга создают в Тюменском госуниверситете

| Фото: www.gazprom-neft.ru | Фото: www.gazprom-neft.ru

Центр системного инжиниринга создается в Политехнической школе ТюмГУ по решению Ученого совета университета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Перед сотрудниками центра ставят задачи по разработке и внедрению методологии и практик системной инженерии в проектную деятельность компаний нефтегазовой отрасли.

"В России существующих практик в этом направлении не так много. Системный инжиниринг применяется в атомной промышленности, в авионике, в военной технике, системах спутниковой навигации и связи, то есть там, где цена ошибки достаточно велика. Мы с коллегами из Газпромнефти – индустриального партнера университета – считаем, что такой подход будет эффективен и в разработке крупных проектов в нефтегазовой отрасли, – рассказал заместитель директора Политехнической школы ТюмГУ Дмитрий Лисс. – Сейчас мы ведем сбор и анализ существующей на сегодняшний день информации для разработки онтологии объектов и процессов нефтегазовой отрасли для внедрения практик системной инженерии при выполнении крупных проектов".

Создание такого центра в ТюмГУ является логическим этапом реализации политики университета на развитие в содружестве с индустриальными партнерами инженерного образования: еще при создании Политехнической школы системный инжиниринг фигурировал как один из элементов программы обучения. В последнее время, опять же вместе с партнерами, университет активно включается в работу сообщества системных инженеров INCOSE RUS. Организаторы Центра системного инжиниринга заявляют, что его наработки получат отражение в действующей ныне магистерской программе по концептуальному инжинирингу.