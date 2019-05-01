В Тюмени задержали трех молодых людей, напавших на девушку

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Трех тюменцев, напавших на девушку и молодого человека, задержали тюменские полицейские, передает пресс-служба городского управления МВД России.

Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть УМВД России по Тюмени. Трое неизвестных ночью напали на девушку и, угрожая ей расправой, похитили сотовый телефон, беспроводные наушники и деньги. Стражи правопорядка выехали на место преступления.

Сотрудники полка ДПС ГИБДД заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2110 на ул. Мельникайте и задержали трех подозреваемых. У одного из фигурантов в присутствии понятых полицейские изъяли сигарету, в которой находилось более полуграмма наркотического вещества "соль".

"В ходе следствия установлено, что после нападения на девушку злоумышленники заметили еще одну жертву. Посадив молодого человека в машину, один из них ударил тюменца монтировкой. Заполучив телефон, подозреваемые вытолкнули пострадавшего из ехавшего автомобиля", — сообщила пресс-секретарь городского управления МВД России Алина Ларина.

Установлена причастность фигурантов к 12 эпизодам преступной деятельности. Злоумышленники задержаны. В отношении них возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.