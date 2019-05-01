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Защита проектов по Smart City пройдет в опорном вузе

Общество, 17:52 24 мая 2019

архив ТИУ | Фото: архив ТИУ

Очная защита проектов по Smart City, IoT/ IioT и Big Data начнется в Инжиниринговом технологическом коворкинге Тюменского индустриального университет (ул. Мельникайте, 72а (БИК), 2 этаж) 25 мая в 9 часов, сообщают организаторы.

Наработки представят студенты ведущей кафедры стратегического проекта Smart City — Автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин (АТСиДМ) ТИУ.

По словам руководителя проекта, заведующего кафедрой АТСиДМ, профессора Олега Данилова, формат публичной презентации проектов предложен обучающимся не случайно.

"Студенты кафедры сегодня активно участвуют в формировании трека "Умный город", который мы реализуем в рамках "Точки кипения-Тюмень" — открытого пространства, созданного в Тюменском технопарке для организации эффективной работы технологических и социальных предпринимателей, молодых ученых и инженеров, педагогов и обучающихся региона", — рассказал Олег Данилов.

Внутри трека, по его словам, будут читаться публичные лекции, проводиться презентации готовых решений прототипов для внешних стейкхолдеров, обсуждения концепции развития проекта Smart City, роли региона в реализации ведомственного проекта Минстроя РФ — целый ряд мероприятий просветительского, обучающего, информационного и дискуссионного толка.

Всего на суд комиссии будет представлено 12 проектов, посвященных различным аспектам городской транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства, созданию информационных сервисов, созданию "умного" освещения и климата в помещении.

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# Smart City , проекты , студенты , ТИУ

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