Тюменский ГМУ - в тройке лидеров среди медвузов России по цитируемости публикаций

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Тюменский государственный медицинский университет занял третью позицию среди медицинских вузов Российской Федерации по цитируемости публикаций на тему "Медицинские науки и общественное здравоохранение" по результатам исследования российско-германской консалтинговой компании E-kvadrat Consulting & Media.

В выборку исследования попали 87 организаций, сотрудники которых за 2013–2017 годы опубликовали более 46 тыс. статей, из них более 21 тыс. пришлись на авторов из национальных медицинских исследовательских центров и медицинских вузов России.

Для анализа авторы исследования использовали международную базу Scopus (библиографическая база данных для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях) и публикации РИНЦ (библиографическая база данных научных публикаций российских ученых). Выгрузка была сделана 9 ноября 2018 года.

Эксперты учитывали несколько критериев – количественные показатели публикационной активности, цитируемость, полноту отражения российских публикаций в Scopus, наличие совместных публикаций попавших в выборку организаций и некоторые другие.

По результатам исследования Тюменский ГМУ оказался на третьей строчке рейтинга по показателю среднего количества ссылок на одну публикацию - 7,3, что превышает более чем в два раза среднее цитирование на одну публикацию среди медицинских университетов России.

Лидерами в рейтинге выступили Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова.