Врачи-эндокринологи расскажут тюменцам о заболеваниях щитовидной железы

| Фото: kdctmn.ru | Фото: kdctmn.ru

Акция "Щитовидная железа-защита от опасностей" пройдет в центре "Эндос" 25 мая с 9 до 14 часов. Получить консультацию врачей-эндокринологов могут все желающие, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Как рассказала врач-эндокринолог Консультативно-диагностического центра "Эндос" Наталья Попова, по статистике, женщины страдают заболеваниями щитовидной железы в разы чаще, чем мужчины.

"Щитовидная железа "дирижирует" обменом веществ. Она полностью контролирует работу иммунной системы. Подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы поддаются лечению, некоторые можно предотвратить", - уточнила она.

Так же тюменцы могут посетить школу здоровья "Диетотерапия в профилактике и лечении заболеваний щитовидной железы", которая откроется в 11 часов.