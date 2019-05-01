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Потенциальные участники форума УТРО-2019 проводят социальные акции

Общество, 14:34 25 мая 2019

пресс-служба форума УТРО-2019 | Фото: пресс-служба форума УТРО-2019

Сбор корма и медикаментов для животных, высадка сирени у мемориалов, создание арт-объектов в Гилевской роще и на набережной - потенциальные участники форума уральской молодежи "Утро-2019" проводят мероприятия в Тюмени.

Так, 25 мая в Гилевской роще ребята раскрасят дерево из металла, а на набережной реки Туры будет создана мотивационная доска с пожеланиями тюменцев. Предполагается, что 31 мая "Люди Y" присоединятся к акции "Сирень победы" и вместе с волонтерским корпусом Победы высадят саженцы кустарников - именно ветки сирени вручали местные жители солдатам-победителям, возвращающимся с фронта в 1945 году.

Присоединиться к "Людям Y" можно на сайте TMN-id.ru. Кроме того, участие в добрых делах, станет бонусом при отборе на форум "Утро-2019".

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