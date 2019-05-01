Тюменская детская команда выступила на международном футбольном турнире

Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Тюменская команда заняла второе место на ежегодном международном футбольном турнире "SENI CUP Ural" среди воспитанников психоневрологических интернатов, который прошел в Первоуральске Свердловской области.

В турнире участвовали 8 команд из интернатов Свердловской, Челябинской, Пермской, Курганской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа. Тюменскую область представляла сборная команда из воспитанников Лесновского и Таловского психоневрологических интернатов.

Игры проходили в упорной и интересной борьбе, тюменская команда из пяти матчей проиграла только в финальном сражении за 1 место. Участие в турнире и победы, одержанные на поле, не только помогают физическому развитию, но и повышают самооценку участников, укрепляя их веру в собственные силы. Для ребят, которые долго и упорно готовились к этим соревнованиям под руководством инструктора ДЮСШ "Кристалл" Дмитрия Цыганка, было важно приехать и победить, доказать самим себе, что они могут достигать высоких результатов.

Организатор соревнований - компания "Белла Урал".