  • 26 мая 201926.05.2019воскресенье
  • USD64,6106
    EUR72,3186
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер южный

Тюменская детская команда выступила на международном футбольном турнире

Спорт, 15:21 26 мая 2019

Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Тюменская команда заняла второе место на ежегодном международном футбольном турнире "SENI CUP Ural" среди воспитанников психоневрологических интернатов, который прошел в Первоуральске Свердловской области.

В турнире участвовали 8 команд из интернатов Свердловской, Челябинской, Пермской, Курганской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа. Тюменскую область представляла сборная команда из воспитанников Лесновского и Таловского психоневрологических интернатов.

Игры проходили в упорной и интересной борьбе, тюменская команда из пяти матчей проиграла только в финальном сражении за 1 место. Участие в турнире и победы, одержанные на поле, не только помогают физическому развитию, но и повышают самооценку участников, укрепляя их веру в собственные силы. Для ребят, которые долго и упорно готовились к этим соревнованиям под руководством инструктора ДЮСШ "Кристалл" Дмитрия Цыганка, было важно приехать и победить, доказать самим себе, что они могут достигать высоких результатов.

Организатор соревнований - компания "Белла Урал".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 26.05.2019Тюменская детская команда выступила на международном футбольном турнире
19:02 24.05.2019Соревнования по ночному ориентированию пройдут на базе "Аванпоста"
18:51 24.05.2019Тюменская дзюдоистка Любовь Тимофейчева выступит в Португалии
17:08 24.05.2019Егор Назаров претендует на звание лучшего вратаря ВХЛ