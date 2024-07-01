Фестиваль "Футбол - школа жизни" стартует в Тюмени 26 июля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Футбол - школа жизни" пройдет в Тюмени 26 июля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

На территории футбольного центра "Дерби" (ул. Олимпийская, 9 к.5) сильнейшим командам детских садов и общеобразовательных школ, физкультурных организаций и специализированных учреждений по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью предстоит вступить в борьбу за кубки и медали. Старт - в 9 часов.

Поприветствуют юных футболистов директор благотворительного фонда "Под флагом добра" Наталья Давыдова, советский и российский футболист, мастер спорта, комментатор Дмитрий Градиленко, российский футболист, двукратный чемпион России в составе московского "Спартака", футбольный эксперт телеканала "Матч-ТВ" Эдуард Мор, мастер спорта международного класса, экс-вратарь сборной России Елена Рыжикова, российский художник Дмитрий Цветков, футбольный фристайлер Дмитрий Богачев, российско-казахстанский футболист, полузащитник Константин Головский.

Также в футбольном центре состоится тренировочное занятие от профессиональных футболистов, мастер-классы по различным творческим направлениям, физкультурные развлекательные активности и памятные призы для зрителей.