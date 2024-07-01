Светлана Иванова: празднование Сабантуя в День города стало доброй традицией

| Фото: Светлана Иванова во ВКонтакте | Фото: Светлана Иванова во ВКонтакте

Гостями площадки национального праздника Сабантуй, проходящего в парке Заречный в день 348-летия Тюмени 27 июля, стали городские депутаты. Председатель Тюменской городской думы, обращаясь к гостям, отметила, что Сабантуй уже стал общенародным праздником и его отмечают все национальности области.

"Дорогие земляки, уже стало традицией каждый год встречать этот день вместе. Мы все хорошо знаем и помним, что Сабантуй отмечается, когда завершается посевная и совсем скоро будем уже убирать новый урожай, - рассказала Светлана Иванова. - Очень важно сегодня мы приветствовали здесь девять муниципальных образований Тюменской области. Поэтому Сабантуй - прекрасная возможность изучать традиции, культуру, узнавать что-то новое и, конечно, вспомнить историю. Недаром сегодня в каждом подворье называют фамилии известных людей того или иного муниципалитета".

В рамках праздника за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм председатель Тюменской городской думы отметила благодарностью директора МАУК "ЦТК"

Мансура Кабирова. Она отметила также, что празднование Сабантуя в День города уже стало доброй традицией.

В календаре культурных событий Тюмени Сабантуй занимает особое место со своим неповторимым колоритом, соревновательным духом и гостеприимством, считает депутат городской думы Есенгалий Ибраев.

"Этот праздник полюбили и жители, и гости нашего города разных национальностей. Город очень активно развивается, идёт в ногу со временем, но при всем этом мы не забываем и поддерживаем связь с традициями", - подчеркнул он.

Также депутат пригласил жителей региона гостей на областной казахский праздник Курултай, который состоится в с. Омутинское 24 августа. В 2024 году он будет приурочен к 80-летию Тюменской области и Году семьи.

"На Курултае мы будем чествовать и многодетные семьи, а также семьи участников СВО, традиционно этот праздник будет проходить при поддержке правительства Тюменской области", - добавил Есенгалий Ибраев.

Напомним, что в 2024 году праздник посвящен 80-летию Тюменской области и 438-й годовщине со дня основания Тюмени, а его главной темой стали семейные ценности.

Николай Ступников