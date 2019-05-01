Названы самые опасные продукты для беременных женщин

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Картофельные чипсы, майонез, растительные масла и другие продукты питания, содержащие в себе большое количество линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров, оказались крайне опасными для беременных женщин. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в Journal of Physiology, сообщают РИА Новости.

Дианн Скелли из университета Гриффита в Натане (Австралия) и ее коллеги открыли новую угрозу для здоровья беременных женщин и эмбрионов, наблюдая за тем, как так называемые омега-6 жиры, ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах и майонезе, влияли на здоровье беременных крыс.

Ученых интересовали эти вещества по той причине, что их избыток в организме, как показали другие наблюдения за жизнью грызунов, заметно повышают уровень различных сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений. Воспаления, в свою очередь, могут ослаблять здоровье беременной женщины, что будет провоцировать выкидыши или вести к задержке развития плода.

Австралийские биологи проверили, так ли это на самом деле, посадив половину крыс на диету, в которой содержалось примерно в пять раз больше линолевой кислоты, чем в обычной пище для грызунов. Это, как отмечают исследователи, отчасти имитирует пропорции жиров, характерные для современной западной диеты.

Они начали следить за развитием плода и изменениями в состоянии здоровья самок после оплодотворения. Как отмечают исследователи, частота развития воспалений в их организме действительно выросла, несмотря на то, что крысы не набрали лишнего веса и не страдали от диабета или прочих метаболических болезней.

Аналогичным образом, ученые не зафиксировали никаких различий в массе плода и скорости развития органов крысят. При этом в организме их матери выросла концентрация гормона, способного вызвать выкидыш, а доля гормонов роста в тканях зародыша, наоборот, упала.