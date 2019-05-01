Капитан Помогайкин с помощью сказок рассказал юным тюменцам о безопасности

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

О правилах личной безопасности на примере русских народных сказок рассказали ученикам тюменского лицея №81 Капитан Помогайкин и сотрудники отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области.

В начале мероприятия дети рассказали о том, как они понимают слово "безопасность". Многие ответили, что это "когда не страшно", кто-то из ребят сказал, что безопасность – это сохранность здоровья и жизни. Полицейские с помощью сказочных сюжетов показали ребятам, что может произойти, если открыть дверь незнакомцу, пойти гулять без разрешения родителей, проводить свободное время в безлюдных местах. Дети отметили, что раньше, читая сказки, они не задумывались об их смысле, и пообещали прислушиваться к советам.

Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, специалисты не обошли стороной и вопрос безопасности детей в Интернете. Школьники признались, что часто посещают странички социальных сетей, но сомнительные знакомства стараются отвергать. Здесь к беседе подключились родители. Они пообещали на родительских собраниях уделять больше внимания этой теме.

В конце мероприятия каждый ребенок озвучил свое правило безопасности. Все вместе вспомнили советы Капитана Помогайкина и пообещали в сентябре рассказать о своих безопасных каникулах в комиксах о лете.