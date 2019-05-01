Главный приз Каннского фестиваля получил фильм "Паразиты"

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Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо получил Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля, сообщает Интерфакс.

Церемония оглашения победителей прошла вечером 25 мая во Дворце фестивалей. Жюри основного конкурса возглавил режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.

Обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля стала сенегальский режиссер Мати Диоп за фильм "Атлантика". "Атлантика" - его дебютная работа.

Премию за лучшую женскую роль получила актриса Эмили Бичем за фильм "Малыш Джо".

Приз за лучшую режиссуру получили - Жан-Пьер и Люк Дарденн за фильм "Молодой Ахмед" о ребенке, увлекшимся идеями радикального исламизма.

Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава", в котором он исполнил роль кинорежиссера на заре карьеры.

Приз жюри разделили сразу две картины - "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендосы-младшего.