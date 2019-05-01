Самолет с людьми застрял в кроне деревьев в Германии

| Фото: decryptageo.fr | Фото: decryptageo.fr

Небольшой самолет застрял в кроне деревьев на западе Германии в перевернутом положении, находившиеся на борту двое пожилых людей были вынуждены провести в нем несколько часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

По его данным, инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Самолет застрял на высоте нескольких метров. Отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали. Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тыс. евро.