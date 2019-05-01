"38 попугаев" и "Принцессу на горошине" привезет Пермский театр кукол в Тюмень

| Фото: kukli.kto72.ru | Фото: kukli.kto72.ru

Пермский театр кукол покажет спектакли для школьников "38 попугаев" и "Принцесса на горошине" на сцене Тюменского кукольного театра 21-22 июня.

Главными зрителями июньских гастролей станут ученики начальных классов, которые отдыхают в летних пришкольных лагерях. При формировании репертуара театр ориентировался именно на них, отметил художественный руководитель Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий.

Как сообщает концертно-театральное объединение, в свою очередь, Тюменский театр кукол выступит на пермской сцене со спектаклями "Не хочу быть собакой", "Бобик в гостях у Барбоски" и "Игрушки" 17-20 июня.

"Тюменский театр кукол привезет в Пермь три замечательных спектакля, два из которых связаны с "собачьей" темой. Выбор этих постановок не случаен, мы считаем, что важно говорить с детьми об ответственности перед нашими четвероногими друзьями", – Дмитрий Вихрецкий.

"Большие гастроли" – крупнейшая общероссийская театральная программа, которую реализует федеральный центр поддержки гастрольной деятельности, учрежденный Министерством культуры РФ. Ежегодно возможностью обменяться сценами пользуются более 300 театров, путешествует более двух тысяч спектаклей во всех 85 регионах страны.