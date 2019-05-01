Житель Нижнетавдинского района зарезал своего знакомого

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве своего знакомого, осудят в Нижнетавдинском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Трое мужчин распивали алкоголь в дер. Елань. 35-летний хозяин жилища стал выгонять 50-летнего обвиняемого из дома. В ответ злоумышленник схватил нож и ударил в грудь обидчику. В результате полученной раны потерпевший скончался.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.