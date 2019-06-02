Тюменские кукольники планируют открыть зал для экспериментальных спектаклей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспериментальная сцена откроется в Тюменском театре кукол в 2020 году. Артисты планируют задействовать ее, чтобы привлечь взрослого зрителя. Об этом рассказал директор тюменского театра кукол Василий Пустыльников.

"В 2020 году мы входим в стадию капитального ремонта. У нас есть производственное помещение, где мы хотим сделать экспериментальную площадку. Не исключено, что мы начнем работы именно с нее. Там будем ставить кукольные спектакли для взрослых", - сказал он.

По словам Василия Пустыльникова, и с ним солидарна режиссер театра Наталья Явныч, у тюменских театралов выработался стереотип, что кукольный театр – для детей. Так, в мае 2019 года тюменские кукольники после семилетнего перерыва вернули в репертуар театра спектакль "Маленький принц" по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Постановка открыла проект "Сказки для взрослых". Артисты опасаются, что не смогут постоянно заполнять большой зал взрослой аудиторией. По задумке творческого коллектива, зал экспериментальной сцены вместит до 100 человек.

"В 70-х годах, когда работал другой творческий коллектив, взрослые спектакли были востребованы. Но тогда не было даже видеосалонов, не говоря уже об Интернете. Тогда был развит театр кукол для взрослых. В свое время я попытался поднять это направление, но не получилось. Сегодня у нас новая волна. Надеюсь, она будет удачной, а проект будет длительным", – высказал мнение Василий Пустыльников.

Ирина Ромашкина