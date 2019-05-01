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Бабушки особого назначения предупреждают об опасности пожаров

Общество, 12:31 27 мая 2019

Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Бабушки особого назначения инициировали выездную профилактическую акцию "Дачный десант", сообщает Благотворительный фонд "Старшее поколение".

Специально подготовленная группа в составе активистов старшего поколения отправились на территорию тюменских дачных кооперативов и садовых обществ в районе Московского тракта.

В связи с началом пожароопасного сезона "дачный десант" провел профилактические беседы, напомнил о соблюдении мер предосторожности и запрете выжигания сухой травы и мусора на участках, а также вручил памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.

"Неосторожное обращение с огнем – наиболее частая причина возгорания. Поэтому мы информируем людей и просим их быть внимательными и осторожными, ведь именно соблюдение весьма простых требований безопасности на дачах может свести риск возникновения опасной ситуации к минимуму", - рассказала участница проекта Тамара Васильевна.

Координаторы акции надеются, что подобная работа активистов с опытом поможет сохранить имущество, а главное, здоровье и жизнь людей.

Отметим, проект "Бабушки особого назначения" реализуется Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение".

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# бабушки , дачный сезон , пожары , проект , профилактика пожаров , фонд "Старшее поколение"

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