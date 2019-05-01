Пять стрит-артов создали в городах УФО к форуму УТРО-2019

| Фото: организаторы форума УТРО-2019 | Фото: организаторы форума УТРО-2019

В пяти городах Уральского федерального округа одновременно появились стрит-арты, посвященные форуму уральской молодежи УТРО-2019, 25 мая.

В Тюмени на одной из опор моста на ул. Челюскинцев появился стрит-арт с изображением осовремененных персонажей картин Рафаэля Санти и Сандро Боттичелли. А во время нанесения рисунка представители инициативного сообщества потенциальных участников УТРО-2019 "Люди Y" предлагали тюменцам написать фразы на фанере, которые их заряжают каждое утро.

В Кургане появились "Двери в УТРО". Трансформаторную будку около дома, расположенного на ул. Коли Мяготина, украсили рисунки строительных касок. Жители города не оставили без внимания создание арт-объекта, присоединились к "Людям Y" и рисовали на асфальте по трафаретам.

В Ханты-Мансийске молодежные сообщества привнесли местный колорит в стрит-арт. Они изобразили лося в стилистике форума. Его можно увидеть рядом со зданием, где находится телерадиокомпания "Югра" на ул. Гагарина, 4.

| Фото: организаторы форума УТРО-2019 | Фото: организаторы форума УТРО-2019

Челябинцы расписали танк и ангар во дворе ЮУрГУ по адресу ул. Ленина, 85. Так, на стене появилось изображение осовремененного Ван Гога с аirpods и фраза "Мысли инновационно", а на боевой машине — "Креативный конвейер". Кроме того, участники образовательного курса по защите грантов присоединились к событию и написали на танке названия своих проектов.

А "Люди Y" из Салехарда на крыльце молодежного комплекса "Полярис" по адресу ул. Чубынина, 17 изобразили Венеру Боттичелли.

| Фото: окружной молодежный центр Ямала | Фото: окружной молодежный центр Ямала

Медиаменеджер форума Дмитрий Колобов рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", почему для форума был выбран формат стрит-арта. "Лейтмотив форума — на Урале живет не только рабочий класс, но и в том числе и творческий, который может придумать инфоповоды, флешмобы и арт-объекты. Мы решили показать это всей России при помощи стрит-арта. Я уверен, что стрит-арты сделают города ярче и люди будут приходить и фотографироваться на их фоне", — поделился он.

По словам Дмитрия Колобова, изначально хотели разрисовать пятиэтажный или девятиэтажный дом либо большое нежилое помещение. "Если бы подавали официальный запрос, то ждали бы ответ на него 30 дней. У нас этого времени не было. Дополнительно нужно было бы собрать подписи двух третей жильцов. Поэтому мы от этой идеи отказались. Был вариант с одной из стен в сквере Моисеенко. Там появится кое-что другое, пока не буду рассказывать. Еще есть стена на Челюскинцев: у нас уже есть по ней договоренность, но для изображения Конька-горбунка", — рассказал он.

Напомним, УТРО-2019 пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища в две смены: 20-25 июня — региональная и 25-30 июня — федеральная. На событии обсудят креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.

Прием заявок на форум продлен до 1 июня. Только за 25 мая заявились 500 человек. Всего на УТРО-2019 зарегистрировались 3 тыс. 519 человек. Организаторы отмечают, что это абсолютный рекорд по количеству заявившихся на этот форум за последние пять лет. Потенциальные участники форума – это жители 73 регионов и 28 государств.

Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на сайте форумутро.рф. Имена тех, кто прошел, станут известны в начале лета.

Владимир Харючи