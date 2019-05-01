Пять стрит-артов создали в городах УФО к форуму УТРО-2019
В пяти городах Уральского федерального округа одновременно появились стрит-арты, посвященные форуму уральской молодежи УТРО-2019, 25 мая.
В Тюмени на одной из опор моста на ул. Челюскинцев появился стрит-арт с изображением осовремененных персонажей картин Рафаэля Санти и Сандро Боттичелли. А во время нанесения рисунка представители инициативного сообщества потенциальных участников УТРО-2019 "Люди Y" предлагали тюменцам написать фразы на фанере, которые их заряжают каждое утро.
В Кургане появились "Двери в УТРО". Трансформаторную будку около дома, расположенного на ул. Коли Мяготина, украсили рисунки строительных касок. Жители города не оставили без внимания создание арт-объекта, присоединились к "Людям Y" и рисовали на асфальте по трафаретам.
В Ханты-Мансийске молодежные сообщества привнесли местный колорит в стрит-арт. Они изобразили лося в стилистике форума. Его можно увидеть рядом со зданием, где находится телерадиокомпания "Югра" на ул. Гагарина, 4.
Челябинцы расписали танк и ангар во дворе ЮУрГУ по адресу ул. Ленина, 85. Так, на стене появилось изображение осовремененного Ван Гога с аirpods и фраза "Мысли инновационно", а на боевой машине — "Креативный конвейер". Кроме того, участники образовательного курса по защите грантов присоединились к событию и написали на танке названия своих проектов.
А "Люди Y" из Салехарда на крыльце молодежного комплекса "Полярис" по адресу ул. Чубынина, 17 изобразили Венеру Боттичелли.
Медиаменеджер форума Дмитрий Колобов рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", почему для форума был выбран формат стрит-арта. "Лейтмотив форума — на Урале живет не только рабочий класс, но и в том числе и творческий, который может придумать инфоповоды, флешмобы и арт-объекты. Мы решили показать это всей России при помощи стрит-арта. Я уверен, что стрит-арты сделают города ярче и люди будут приходить и фотографироваться на их фоне", — поделился он.
По словам Дмитрия Колобова, изначально хотели разрисовать пятиэтажный или девятиэтажный дом либо большое нежилое помещение. "Если бы подавали официальный запрос, то ждали бы ответ на него 30 дней. У нас этого времени не было. Дополнительно нужно было бы собрать подписи двух третей жильцов. Поэтому мы от этой идеи отказались. Был вариант с одной из стен в сквере Моисеенко. Там появится кое-что другое, пока не буду рассказывать. Еще есть стена на Челюскинцев: у нас уже есть по ней договоренность, но для изображения Конька-горбунка", — рассказал он.
Напомним, УТРО-2019 пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища в две смены: 20-25 июня — региональная и 25-30 июня — федеральная. На событии обсудят креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.
Прием заявок на форум продлен до 1 июня. Только за 25 мая заявились 500 человек. Всего на УТРО-2019 зарегистрировались 3 тыс. 519 человек. Организаторы отмечают, что это абсолютный рекорд по количеству заявившихся на этот форум за последние пять лет. Потенциальные участники форума – это жители 73 регионов и 28 государств.
Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на сайте форумутро.рф. Имена тех, кто прошел, станут известны в начале лета.
Владимир Харючи