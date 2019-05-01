Спартакиада для особых людей пройдет в Тюменском районе 2 июня

| Фото: архив ИА "Тюменская линия" | Фото: архив ИА "Тюменская линия"

XVI районная Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского района начнется на территории детско-юношеской школы №2 в пос. Богандинский 2 июня в 10 часов, сообщает управление по спорту и молодежной политике муниципалитета.

К участию приглашают команды общественных организаций, объединений, спортивных клубов, учреждений дополнительного образования, предприятий различной формы собственности, муниципальных образований Тюменского района, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В программе спартакиады: соревнования по легкой атлетике, дартсу, армреслингу, настольному теннису и шахматам.

Предварительные заявки подаются за 5 дней до начала соревнований по адресу: Тюменский район, МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР (р.п. Богандинский, ул. Ломоносова, 2б). Телефон 721-138, электронный адрес: dussh2tmr@mail.ru.