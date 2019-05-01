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Тюменские студенты привезли медали со спартакиады "Юность России"

Спорт, 13:26 27 мая 2019

csp72.ru | Фото: csp72.ru

Учащиеся Тюменского лесотехнического техникума и Западно-Сибирского государственного колледжа представляли регион в III Всероссийской спартакиаде "Юность России" в Орле с 22 по 25 мая, сообщает ЦСП72.

В соревнованиях по мини-футболу среди юношей и баскетболу среди девушек команды Тюменской области заняли первое место, по настольному теннису и волейболу среди девушек команды заняли второе место. В общекомандном зачете сборная команда Тюменской области заняла шестое место из 30 субъектов РФ.

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# спартакиада , студенты

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