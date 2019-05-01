В Лабытнанги утонул мужчина
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в реке в Лабытнанги, сообщает следственное управление следственного комитета РФ по ЯНАО.
По данным следствия, в ночь с 24 на 25 мая трое местных жителей выехали в моторной лодке по реке Обь на открытие весеннего сезона охоты. Употребившие спиртное мужчины, находясь около 5 км от пос. Октябрьский в протоке Выл-Посл, опрокинулись и оказались в воде. Двоих удалось спасти. Тело третьего обнаружили сотрудники Ямалспаса.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.