Около четырех тысяч школьников примут участие в "Профнавигаторе"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 4 тыс. школьников примут участие во втором областном фестивале профессиональных проб "Профнавигатор" в Тюмени на площади 400-летия 31 мая с 10 до 16 часов, сообщает региональный департамент образования и науки.

Представители колледжей и техникумов региона представят площадки по востребованным в Тюменской области направлениям: автоматизации и автоматике производства, IT и робототехнике, сельскому и лесному хозяйству, медицине, строительству, сервису и услугам, транспорту, искусству и дизайну, индустрии питания.

Школьники смогут пройти профориентационное тестирование, поуправлять машинами, строительными кранами, сельскохозяйственными роботами, катерами и квадрокоптерами, научиться делать сердечно-легочную реанимацию и многое другое.

Гости фестиваля посетят игровую площадку "ПРОФИ_Land", где разместятся шесть игровых зон: "Мир профессий будущего", "Специалист будущего", "Джанго" и другие.

Для взрослого населения будет работать шатер, в котором можно будет узнать об актуальных вакансиях рынка труда, опережающей подготовке, обучении предпенсионеров и так далее.

Также для гостей мероприятия будет работать тематическая фотозона.

"Мы ориентируемся на запросы работодателей, ежегодно открываем новые направления подготовки. Например, в прошлом году начали обучать операторов беспилотных аппаратов. Также открыли направления: фрезеровщик, токарь, оператор станков с ЧПУ", - рассказала начальник отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Татьяна Дубровина.

Добавим, что приемная кампания в техникумах и колледжах региона начнется в июне, уже сейчас на сайтах профессиональных образовательных организаций можно посмотреть актуальные данные о количестве бюджетных мест. Если абитуриент не пройдет конкурсный отбор в тюменские колледжи, у него есть возможность поступить на аналогичные специальности в другие техникумы и колледжи региона. К слову, в большинстве из них иногородним студентам предоставляют место в общежитии.