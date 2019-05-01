Венский вальс в Тюмени запомнится тюменцам надолго

| Фото: Фонда "Сотвори из жизни шедевр" | Фото: Фонда "Сотвори из жизни шедевр"

Более 500 человек приняли участие в VIII ежегодном благотворительном балу "Венский вальс" в Тюмени, который состоялся во Дворце культуры "Нефтяник".

Открывали главное светское событие 38 пар дебютантов, отобранных на конкурсной основе. Они в течение двух месяцев оттачивали свое мастерство и обучались бальным танцам под руководством заслуженного тренера по спортивно-бальным танцам РФ Алексея Литвинова. В качестве дебютантов на балу участвовали и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

"Настоящий праздник грации, музыки и танца. Мы не только возвращаемся к традициям и истории, но и воссоздаем атмосферу балов в России. Я рад, что дебютанты приобщаются к культурному наследию, ведь образованная молодежь становится движущей силой нашего общества. Желаю всем дарить друг другу улыбки и наслаждаться настоящим волшебством бала", - поприветствовал гостей заслуженный деятель искусства РФ, солист Большого театра, руководитель Русского имперского балета и ведущий бала Гедиминас Таранда.

Для юношей и девушек - это первое светское событие. Дамы должны быть в белых платьях, кавалеры – во фраках и белых перчатках. Дебютанты вышли в зал под полонез и исполнили его в традициях XIX века, затем был вальс. После чего ведущий предложил гостям присоединиться к вальсирующим: "Танцуют все!"

"Мы гордимся своим проектом. Хочется сказать слова благодарности участникам, партнерам, гостям, благодаря которым уже в восьмой раз состоится этот бал. Для нас важно, что это становится семейной традицией и гости приходят семьями. Надеемся, что этот бал запомнится всем как праздник красоты и тепла", - добавили президент и вице-президент фонда "Сотвори из жизни шедевр" Юлия Грошева и Елена Путильцева.

Уже вошло в традицию выступление молодых участников бала. Мазурку станцевали 46 пар детей в возрасте от пяти до 12 лет. Дети волновались, но достойно исполнили танец.

Музыкальное сопровождение бала обеспечил Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова. Под самые разные танцевальные мелодии целую ночь на паркете кружились нарядные пары.

Не обошелся бал и без сюрпризов. Традиционно было сделано предложение руки и сердца, но в этом году счастливых пар было две.

Корреспонденту ИА "Тюменская линия" удалось пообщаться с Викторией Фокиной и Андреем Журавлевым. Виктория - коренная тюменка, а Андрей приехал из Бурятии, в 2019 году оканчивает Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

Виктория с Андреем познакомились полгода назад. Андрей услышал про Венский вальс и предложил своей девушке принять в нем участие. Он готовился к этому событию, придумывал речь и конечно волновался.

"Я решил, что сделаю предложение на балу, потому что здесь прекрасная обстановка, очень красиво, романтичная и уютная атмосфера", - поделился Андрей Журавлев.

Для Виктории предложение было полной неожиданностью. "Когда я услышала слова Андрея: "Виктория, как ты смотришь на то, что бы связать наши жизни и идти рука об руку? Я задам тебе самый важный вопрос — выйдешь ли ты за меня?". В этот момент я была очень счастлива. Конечно же я ответила, что выйду за него. Это необычно, похоже на сказку. Желаю каждой девушке испытать подобные чувства в своей жизни", - рассказала Виктория Фокина.

На балу была проведена благотворительная лотерея. Гости мероприятия внесли вклад в поддержку больных детей, которым необходима помощь в получении высокотехнологического дорогостоящего лечения. Средства будут переданы проекту социального партнерства "Ключ к жизни".

Напомним, Венский вальс в Тюмени - значимое светское, культурное и общественное событие. Проводится с 2012 года и вносит большой вклад в развитие и улучшение имиджа региона. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Отдельное спасибо организаторы объявили депутатам Тюменской областной думы: Сергею Мореву, Владимиру Столярову, Николаю Бабину, Глебу Трубину, Владимиру Ульянову.

Ирина Шемякина