Тюменского футболиста вызвали в юношескую сборную России

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Защитник футбольного клуба "Тюмень" Александр Бем получил вызов в юношескую сборную России, сообщает пресс-служба сибирского коллектива.

18-летний игрок, который в весенней части Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ провел все 14 матчей и был признан болельщиками лучшим в "Тюмени" по итогам апреля, 31 мая отправится в Санкт-Петербург. На базе академии ФК "Зенит" состоится учебно-тренировочный сбор для юношей 2001 года рождения.

По его завершению российская сборная, которую тренирует Александр Кержаков, примет участие в международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. В этих соревнованиях сыграют 12 команд. На первом этапе Россия-1 проведет матчи против сверстников из сборных Индии, Болгарии и Молдовы. Соперниками России-2 будут команды Аргентины, Ирана и Армении. Турнир продлится с 4 по 14 июня.

Для Бема это не первый вызов в сборную России. В августе 2016 года Александр, чьим первым тренером является бывший вратарь "Тюмени" Григорий Соколовский, был победителем международного турнира "Звездный путь" среди футболистов до 16 лет.

А между тем у футболистов "Тюмени" отпуск. Александр Бем отметил, что его планы на свободное время были простыми – хорошо подготовиться и сдать экзамены по итогам обучения в 11 классе. "Три успею, а вот обществознание придется перенести. Я в это время уже буду в Санкт-Петербурге", - сообщил он.