  • 28 мая 201928.05.2019вторник
  • USD64,4636
    EUR72,1863
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер западный

Тюменского футболиста вызвали в юношескую сборную России

Спорт, 13:26 28 мая 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Защитник футбольного клуба "Тюмень" Александр Бем получил вызов в юношескую сборную России, сообщает пресс-служба сибирского коллектива.

18-летний игрок, который в весенней части Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ провел все 14 матчей и был признан болельщиками лучшим в "Тюмени" по итогам апреля, 31 мая отправится в Санкт-Петербург. На базе академии ФК "Зенит" состоится учебно-тренировочный сбор для юношей 2001 года рождения.

По его завершению российская сборная, которую тренирует Александр Кержаков, примет участие в международном турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. В этих соревнованиях сыграют 12 команд. На первом этапе Россия-1 проведет матчи против сверстников из сборных Индии, Болгарии и Молдовы. Соперниками России-2 будут команды Аргентины, Ирана и Армении. Турнир продлится с 4 по 14 июня.

Для Бема это не первый вызов в сборную России. В августе 2016 года Александр, чьим первым тренером является бывший вратарь "Тюмени" Григорий Соколовский, был победителем международного турнира "Звездный путь" среди футболистов до 16 лет.

А между тем у футболистов "Тюмени" отпуск. Александр Бем отметил, что его планы на свободное время были простыми – хорошо подготовиться и сдать экзамены по итогам обучения в 11 классе. "Три успею, а вот обществознание придется перенести. Я в это время уже буду в Санкт-Петербурге", - сообщил он.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Бем , ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 28.05.2019Тюменского футболиста вызвали в юношескую сборную России
12:53 28.05.2019У "Спортивного заряда" появилась новая площадка
11:36 28.05.2019Позицию центрфорварда закрыл ХК "Рубин"
09:02 28.05.2019Спартакиада для особых людей пройдет в Тюменском районе 2 июня