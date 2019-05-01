МФК "Тюмень" уступил "КПРФ" в первом матче финала Суперлиги

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Со счетом 6:5 в пользу хозяев завершилась первая игра между коллективами "КПРФ" и "Тюмень" в Климовске, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Напомним, команды борются в финале Суперлиги в рамках Чемпионата России по мини-футболу. Теперь счет в серии 1:0 в пользу "КПРФ".

Как отметил тренер МФК "Тюмень" Денис Абышев, в финал вышли команды, которые этого заслужили.

"Для нас и "КПРФ" это впервые, поэтому сейчас на коллективы нет никакого давления и они покажут красивый мини-футбол. Что касается меня, то я всю свою карьеру хотел дойти до финала чемпионата страны и попасть в Лигу чемпионов. Мне в качестве игрока этого сделать не удалось, впрочем, получилось в качестве тренера, - сказал он. - Это заслуга всего нашего клуба. Теперь нас ждет финал, а это значит мы будем играть с "КПРФ" за золотые медали чемпионата. Не буду оригинальным и скажу, что это будут лучшие матчи всего чемпионата, которые увидит вся страна".