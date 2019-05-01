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Александр Моор осмотрел площадку будущего аэропорта в Тобольске

Губернатор, 11:58 28 мая 2019

скриншот видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел площадку будущего аэропорта в Тобольске. Об этом он написал в своих аккаунтах в социальных сетях - ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.

28 мая глава региона работает в Тобольске.

Напомним, что идея строительства воздушной гавани в духовной столице Сибири принадлежит компании СИБУР, которая готова выступить инвестором проекта. Сейчас они оценивают примерную стоимость проекта, прорабатывают вопрос софинансирования с федерацией.

Правительство региона оказывает помощь в выделении земельного участка и заложило в бюджет средства на реконструкцию и строительство части дороги, которая может вести к будущему аэропорту.

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# Александр Моор , аэропорт , СИБУР , Тобольск

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