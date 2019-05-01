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Более четырехсот рабочих мест для подростков создадут в Уватском районе

Общество, 16:43 28 мая 2019

vk.com/otryady_mera_tyumen | Фото: vk.com/otryady_mera_tyumen

Более 400 мест для несовершеннолетних граждан создадут в Уватском районе при содействии службы занятости в 2019 году, сообщает Центр занятости населения муниципалитета.

Для школьников, которые намерены работать летом, в Увате провели ярмарку вакансий рабочих мест. Участие в ней приняли 20 работодателей, в том числе пять внебюджетных организаций.

Консультации получили более 300 ребят. Специалисты службы занятости сообщили подросткам о том, что могут оказать не только содействие в трудоустройстве, но и услуги по профориентации, материальную поддержку в период временной работы.

На информационно-консультационных площадках подростки прошли тестирование для определения профессиональных наклонностей и выбора сферы деятельности, узнали детали о регистрации на ЕСИА, о трудовом законодательстве и прохождении собеседования у работодателей.

Большая часть подростков приступит к работе в июне.

Получить консультацию по вопросам трудоустройства подростков можно по телефону горячей линии 8 (34561) 2-11-51, 2-23-92.

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# подростки , трудовое лето , Уватский район , ярмарка вакансий

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