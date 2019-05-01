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ГИБДД: аварий с мотоциклами стало больше

Происшествия, 12:42 28 мая 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Семь дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 27 мая, в них пострадали восемь человек. Отмечено увеличение аварий с мототехникой, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Около 16 часов на ул. Циолковского в Тюмени пострадал 40-летний мотоциклист. По предварительным данным, помеху мотоциклисту создал водитель автомобиля "Hyundai". Мотоциклист не удержал равновесие, мотоцикл упал. У пострадавшего ушиб.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В 22 часа 20 минут на ул. Федюнинского, 20 с мотоцикла во время движения упал 31-летний мотоциклист. Обстоятельства ДТП выясняются. Водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тобольске 29-летний водитель мотоцикла "Suzuki" не учел интенсивность движения, в результате мотоцикл въехал в железобетонный бордюр и упал. Мотоциклист травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП около 7 часов на 13 км автодороги Тюмень-Криводаново. 40-летний мужчина, не имеющий права управления транспортом, на автомобиле ВАЗ-21074 съехал в кювет, машина въехала в дерево. В результате ДТП водитель получил травмы, по предварительным данным, у него ушиб. В момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 1,09 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# аварии , ГИБДД Тюменской области , ДТП , мотоциклы

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