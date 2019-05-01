  • 28 мая 201928.05.2019вторник
  • USD64,4636
    EUR72,1863
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер западный

У "Спортивного заряда" появилась новая площадка

Спорт, 12:53 28 мая 2019

из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Впервые утренняя зарядка в рамках проекта "Спортивный заряд" прошла у управы Ленинского административного округа (ул. Мельникайте, 74) в Тюмени 28 мая в 8 часов 30 минут, сообщает администрация города.

На занятия с профессиональным тренером вышли руководители и сотрудники городских департаментов дорожной инфраструктуры и транспорта, потребительского рынка, управы ЛАО, к ним присоединилась и группа студентов Тюменского индустриального университета и учащиеся Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

По традиции утром было по-спортивному оживленно было на Городской площади. В первых рядах, как всегда, можно было видеть главу Тюмени Руслана Кухарука. Он поздравил от всех присутствующих тренера сети фитнес-клубов "Атлетик Джим" Кристину Вараву с днем рождения. После продуктивной оптимистичной тренировки все желающие сфотографировались на память и договорились встретиться на этом месте 31 мая.

В выходные такие же разминки в 9 часов проходят в Гилевской роще, экопарке Затюменский и сквере Комсомольский.

Более подробно о проекте, в том числе об адресах, где проводятся тренировки, можно узнать на портале "Тюмень – наш дом" и в группе "Спортивный заряд" во ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здоровый образ жизни , ЗОЖ , спортивный заряд , тренировка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 28.05.2019Тюменского футболиста вызвали в юношескую сборную России
12:53 28.05.2019У "Спортивного заряда" появилась новая площадка
11:36 28.05.2019Позицию центрфорварда закрыл ХК "Рубин"
09:02 28.05.2019Спартакиада для особых людей пройдет в Тюменском районе 2 июня