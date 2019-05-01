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Семинар по выбору профессии проведут в "Пионере"

Общество, 08:29 29 мая 2019

ЦЗН Тюмени и Тюменского района | Фото: ЦЗН Тюмени и Тюменского района

Семинар для родителей и подростков "Выбор профессии— выбор будущего" состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, ауд. 208) 31 мая, начало - в 15 часов.

Как сообщает пресс-служба учреждения, программа семинара раскрывает три ключевых компонента формулы выбора профессии: ХОЧУ-МОГУ-НАДО.

В ходе семинара участники ознакомятся с информацией о методиках профориентации, получат алгоритм выбора профессии и рекомендации по выбору будущей карьеры, пройдут тест.

Семинар проведет педагог-психолог Инга Щелкунова.

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# ДИ Пионер , профориентация

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