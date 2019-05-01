Семинар по выбору профессии проведут в "Пионере"
| Фото: ЦЗН Тюмени и Тюменского района
Семинар для родителей и подростков "Выбор профессии— выбор будущего" состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, ауд. 208) 31 мая, начало - в 15 часов.
Как сообщает пресс-служба учреждения, программа семинара раскрывает три ключевых компонента формулы выбора профессии: ХОЧУ-МОГУ-НАДО.
В ходе семинара участники ознакомятся с информацией о методиках профориентации, получат алгоритм выбора профессии и рекомендации по выбору будущей карьеры, пройдут тест.
Семинар проведет педагог-психолог Инга Щелкунова.