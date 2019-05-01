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Крупнейший изумруд XXI века нашли на Мариинском прииске

Общество, 19:05 28 мая 2019

АО "Мариинский прииск" | Фото: АО "Мариинский прииск"

Редкий изумруд весом 1,6 кг найден на единственном в России месторождении изумрудов "Мариинский прииск". Это крупнейшая находка за последние 30 лет – изумруд весом более 2 кг был обнаружен в 1990 году, с тех пор самым большим – 1 кг 540 граммов, был камень, найденный в 2018 году, сообщает правительство Свердловской области.

Работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров. Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории – "зеленый", по сорту – к третьей, в связи с наличием природных трещин. Находкой уже заинтересовались покупатели – стоимость изумруда вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн рублей.

Предприятие направит выручку от продажи изумрудов на развитие производства. Бригаде рабочих, нашедших уникальный камень, будет выписана премия.

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# изумруд , Мариинский прииск , прииск , Свердловская область

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