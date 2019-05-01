Александр Моор положительно оценил темпы реализации программы "Тобольск-2020"

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Масштабная программа "Тобольск-2020" затрагивает всю социальную сферу древнего сибирского города, и нет сомнений в том, что она будет выполнена в полном объеме. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Во время рабочего визита в Тобольск губернатор посетил строительную площадку в 15 микрорайоне, на которой возводят школу на 1 тыс. 200 мест и детский сад на 550 мест.

"Эти и многие другие важные социальные объекты возводятся в рамках программы "Тобольск-2020", которую общими усилиями реализуют правительство Тюменской области, администрация города и компания СИБУР. С нашей стороны все в порядке - предусмотрено финансирование на 2020 год всех объектов, которые входят в программу. Все идет по плану", - отметил Александр Моор, общаясь с журналистами.

Новые школа и детсад жизненно необходимы растущему Тобольску. Если в 2010 году в городе было менее 10 тыс. школьников, то сейчас - более 15 тыс. Количество воспитанников детских садов увеличилось почти в два раза - с 4,5 тыс. в 2010 году до 8,5 тыс. в 2018 году, сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" первый заместитель главы города Яна Зубова.

Губернатор выразил надежду на то, что подрядчик введет школу в эксплуатацию раньше предусмотренного контрактом срока - к 1 сентября.

Александр Моор и глава Тобольска Максим Афанасьев обсудили перспективы разработки проекта создания парка отдыха "Центральный".

"По опыту областной столицы мы понимаем, что город должен стоять не у реки, а на реке. Тобольску нужен выход к Иртышу. Есть очень красивый лес, просто фантастическое место. Необходимо обсудить с тоболяками концепцию создания парка, в котором люди могли бы гулять, любоваться прекрасными видами, кататься на лыжах и велосипедах, активно отдыхать всей семьей", - поделился планами глава региона.

В целом в программу "Тобольск-2020" входят более 40 социальных объектов. Кроме школы и детсада Александр Моор осмотрел еще два из них - строящийся на территории стадиона "Тобол" центр зимних видов спорта и дополнительный крытый каток, который возводится рядом со спорткомплексом "Кристалл".

Центр зимних видов спорта на стадионе "Тобол" будет включать в себя 5 км лыжной трассы шириной 6 м, 3 км лыжероллерной трассы с пешеходной дорожкой, стрельбище для пневматического оружия, сноупарк с подъемником, трассу для маунтинбайка.

"Меня приятно удивили масштабы сноупарка. Это будет "бомба" - думаю, сюда станут приезжать в гости даже жители Тюмени. Надо обязательно проработать вопросы инфраструктуры - уже этим летом проложить к центру зимних видов спорта комфортные, освещенные пешеходные дорожки", - отметил губернатор. Соответствующие поручения Александр Моор дал Максиму Афанасьеву. Ввод центра зимних видов спорта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2019 года.

"Поддержка губернатора подпитывает энергией и настраивает на большие дела, которые нам предстоит совершить вместе с жителями. Речь идет о реализации комплексных программ благоустройства города, в том числе - дворовых территорий. В ближайшее время мы проведем встречу с жителями, обсудим с тоболяками наши планы", - отметил Максим Афанасьев.

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Евгений Бабенко