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Стартовал прием заявок на соискание литературной премии губернатора Ямала

Общество, 16:54 31 мая 2019

Правительство Ямала | Фото: Правительство Ямала

Прием заявок на соискание литературной премии губернатора стартует на Ямале 1 июня, сообщает пресс-служба окружной администрации.

Конкурс будет проводиться в шестой раз, по четырем номинациям: "Художественная и документальная проза", "Поэзия", "Краеведение", "Дебют". Документы и материалы на конкурс принимают до 1 августа 2019 года.

Литературная премия учреждена в 2012 году – для развития литературного процесса, поощрения талантливых авторов за высокие творческие достижения в области литературы, популяризации произведений современной литературы, поддержки чтения.

Конкурс проводится один раз в два года. Участвовать в нем могут как ямальские авторы, так и авторы, произведения которых тематически связаны с округом. Произведения должны быть опубликованы или обнародованы в течение двух предшествующих лет. Представить кандидатов могут творческие союзы и объединения писателей, общественные организации, учреждения в сфере литературы, культуры, искусства, науки, издательской деятельности, органы госвласти и местного самоуправления региона. В номинации "Дебют" допускается самовыдвижение.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе на сайте правительства Ямала.

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# литература , Ямал

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